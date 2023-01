Saint-Cannat reçoit Par les Villages Saint-Cannat, 28 janvier 2023, Saint-Cannat .

Saint-Cannat reçoit Par les Villages

Rue Robespierre Salle Yves Montand Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Salle Yves Montand Rue Robespierre

2023-01-28 – 2023-01-29

Salle Yves Montand Rue Robespierre

Saint-Cannat

Bouches-du-Rhône

// Au programme //



Le 28 janvier :

● à 19h, Personne n’a rien dit à la cigogne / Spectacle-lecture :

A partir des paroles recueillies par Svetlana Alexievitch sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la compagnie Fluid Corporation bâtit un spectacle en forme de repas autour duquel les témoins se retrouvent pour dire l’incroyable basculement dans leur vie. Ils évoquent les liquidateurs, les consignes officielles, les maladies, l’abandon de leur maison, et comment la vie a continué.

➜ Adaptation de monologues de La Supplication de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature 2015.

➜ Tout public dès 14 ans. 50 minutes

➜ Avec Béatrice Courcoul, Cyrille Laurent, Catherine Legrand, Sophie Zanone

➜ Adaptation & Mise en scène Pascale Karamazov

➜ Création sonore Hervé Fréguis

➜ Cie Fluid Corporation



● à 21h, Tchayok / Concert de musique slave et tzigane

Après un apéritif offert par la Municipalité vers 20h, place au concert du trio Tchayok ! Leur répertoire s’inspire de morceaux traditionnels slaves et tziganes ainsi que de leurs multiples influences, allant du jazz au swing en passant par la musique sud-américaine jusqu’aux Balkans.

Chargées de poésie et de virtuosité, leurs compositions aux arrangements originaux où musique écrite rencontre spontanéité et improvisation, offrent autant des sonorités modernes qu’authentiques.

➜ Tout public. 1h

➜ Musiciens et chanteurs Vladimir Gourko, Romain Gourko, Florian Vella

➜ Production La Boîte à Mus’



Le 29

● à 16h, Mon grand-père le dragon / D’après Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

Fahrenheit 451 raconté aux enfants.

Dans un futur pas si lointain, Guy Montag est un pompier souriant qui aime son métier : brûler des livres à l’aide de son lance-flamme et du gros réservoir, la Salamandre, qui le suit en opération. Dans Fahrenheit 451, les pompiers n’éteignent plus les incendies, ils brûlent les livres. Montag aime voir le pétrole jaillir de la lance et inonder les pages, il aime cette odeur de pétrole, un grand sourire ne quitte jamais son visage. Jusqu’à ce qu’il fasse une rencontre et qu’on lui pose cette simple question : « Est-ce que vous êtes heureux ? ».

➜ Avec Lucas Challande

➜ Adaptation du texte & mise en scène Boris Alessandri

➜ Musique Joris Dispa

➜ Costumes Claire Berry

➜ Collectif Dromolo



● à 18h, Polaroïds / Théâtre du réel

Une infirmière nous embarque dans ses tournées à bicyclette.

Au fil des visites, elle nous fait partager son quotidien et témoigne avec justesse et humanité de la relation si particulière qui se noue avec ses patients.

Chansons sous la douche et cafés partagés côtoient des moments plus graves, au chevet de vies qui déclinent.

Un spectacle d’une belle sensibilité, rythmé par les tours de pédales et les airs fredonnés en chemin.

Un petit miracle de tendresse et d’humour…

➜ De et avec Danielle Fanton

➜ Tout public dès 12 ans. 50 minutes

➜ Mise en scène Gisèle Martinez

➜ Cie amateur La Girandola

Par les Villages est une manifestation portée par un collectif de compagnies de spectacle vivant. C’est une relation singulière au public et au territoire, qui s’installe à Saint-Cannat le temps d’un weekend !

+33 6 64 55 73 79 https://saint-cannat.fr/agenda/saint-cannat-recoit-par-les-villages/

Salle Yves Montand Rue Robespierre Saint-Cannat

dernière mise à jour : 2023-01-12 par