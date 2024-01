Saint-Cannat reçoit Par les Villages Salle Yves Montand Saint-Cannat, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28

Par les Villages est une manifestation portée par un collectif de compagnies de spectacle vivant. C’est une relation singulière au public et au territoire, à travers l’organisation de temps forts de spectacles et de cycles de lectures.

Samedi 27 janvier 17h

→ Riquet, Opéra miroir. Ma Compagnie.

Théâtre, danse et musique.

À partir de 9 ans. Durée 1h.

Cela se passe autrefois et maintenant. Il y a des couronnes et des treggings. Il y a des adultes d’opérette. Il y a un prince difforme, deux princesses, l’une idiote, l’autre hideuse, trois fées qui distribuent l’intelligence comme des bonbons.

Ce texte, écrit à partir de récoltes de paroles et d’ateliers d’improvisations avec des jeunes de 9 à 15 ans, tend un miroir à nos propres représentations. Il aborde le thème de la différence comme expérience intime. Il interroge sur la confiance en soi, les choix à faire, les chemins à prendre. Inspiré par Riquet à la houppe de Charles Perrault, rebaptisé ici Riquet à la loupe, il invite les enfants à se regarder mieux, de plus près, encore plus près.

Avec Jean-Philippe Barrios, Noélie Giraud, Julien Perrier.

Texte et mise en scène Jeanne Béziers.

Musique Lacrymoboy.

Scénographie Stéphanie Mathieu.

Costumes Christian Burle.

Production Opening Night.



Samedi 27 janvier 20h30

→ Ce Corta-Jaca. Claire Luzi.

Chanson française et brésilienne.

Tout public. Durée 1h.

« Cette mandoliniste-chanteuse, meneuse de compagnies et d’amitiés musicales fidèles, nous emmène dans son univers chatoyant, façonné par des années de rencontres entre Brésil et Provence, entre mélodies oniriques et rythmes bien terrestres. Elle imagine avec gourmandise et une discrétion flamboyante les mille et une histoires de la vie ordinaire, passées au tamis de ses espoirs, de ses rêves d’égalité ou d’écologie heureuses, et raconte les mille petits riens qui jalonnent notre quotidien dans ce dédale. » Manu Théron.

Textes, musique, chant, mandoline Claire Luzi.

Musique, guitare Cristiano Nascimento.

Production Opening Night.





Dimanche 28 janvier 18h

Sicilia. La Communauté inavouable.

Théâtre solo autour d’une table.

À partir de 10 ans. Durée 1h.

Le dispositif adopté par Clyde Chabot est… convivial ! Spectateurs et spectatrices, sont invités à prendre place autour de la table familiale des dimanches, où attendent, disposés avec soin, verres à vin, pain artisanal, succulents fromages et vins siciliens.

Alors, l’émotion tenue et l’humour jamais loin, Clyde Chabot remonte le fil du temps… Elle partage avec les invités d’un soir, comme s’ils étaient de la famille, ces bribes d’identité et de mémoire familiale.

Une invitation au voyage. Un beau moment de partage. Et sa quête, sensible et fine, devient celle des spectateurs… preuve que le dispositif mis en place fonctionne.

Sicilia pose à rebours la question des origines pourquoi migre-t-on ? Qu’est-ce qui pousse à partir ? Et les enfants à rêver de revenir ?

Auteure, metteure en scène et interprète Clyde Chabot.

Production Opening Night.

Salle Yves Montand Rue Robespierre

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@ville-saint-cannat.fr



