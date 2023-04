Soirée d’ouverture du nouveau caveau Bargemone Route Nationale 7, 3 juin 2023, Saint-Cannat.

Dans la continuité de sa journée portes ouvertes, Bargemone fêtera l’ouverture de sa nouvelle cave dans une ambiance conviviale et festive !.

2023-06-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-03 00:00:00. .

Route Nationale 7 Terrasse extérieure Domaine Bargemone

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In the continuity of its open day, Bargemone will celebrate the opening of its new cellar in a friendly and festive atmosphere!

Tras su jornada de puertas abiertas, Bargemone celebrará la apertura de su nueva bodega en un ambiente agradable y festivo

Im Anschluss an seinen Tag der offenen Tür wird Bargemone die Eröffnung seines neuen Weinkellers in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre feiern!

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence