Journée portes ouvertes de Bargemone Domaine Bargemone, 3 juin 2023, Saint-Cannat.

A l’occasion de l’ouverture du nouveau caveau, Bargemone vous ouvre ses portes..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

Domaine Bargemone RN 7

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of the opening of the new cellar, Bargemone opens its doors to you.

Con motivo de la inauguración de la nueva bodega, Bargemone le abre sus puertas.

Anlässlich der Eröffnung des neuen Weinkellers öffnet Bargemone seine Türen für Sie.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence