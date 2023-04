Le loup, un aventurier hors du commun – Marche avec les loups Rue Robespierre, 29 avril 2023, Saint-Cannat.

L’association La Tortue qui Secoue le Monde propose un documentaire suivi d’une conférence-débat sur la vie du loup, sans polémique, ni procès. Projection de Marche avec les loups, un film de Jean-Michel Bertrand..

2023-04-29 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-29 18:30:00. .

Rue Robespierre Salle Yves Montand

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association La Tortue qui Secoue le Monde proposes a documentary followed by a conference-debate on the life of the wolf, without controversy or trial. Screening of Marche avec les loups, a film by Jean-Michel Bertrand.

La asociación La Tortue qui Secoue le Monde propone un documental seguido de una conferencia-debate sobre la vida del lobo, sin polémicas ni juicios. Proyección de Marche avec les loups, película de Jean-Michel Bertrand.

Der Verein La Tortue qui Secoue le Monde zeigt einen Dokumentarfilm mit anschließender Konferenz und Diskussion über das Leben des Wolfs, ohne Polemik oder Gerichtsverfahren. Vorführung von Marche avec les loups, ein Film von Jean-Michel Bertrand.

