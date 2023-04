//ANNULÉ // Cluedo – Mystère à Beaupré Château de Beaupré, 16 avril 2023, Saint-Cannat.

L’équipe du Château de Beaupré a le plaisir de vous convier à un Cluedo grandeur nature. Rejoignez-nous mener l’enquête aux côtés de personnages hauts en couleur. Et profitez d’un déjeuner réalisé par le chef Adel Dakkar..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Château de Beaupré D7n Château de Beaupré

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Château de Beaupré team is pleased to invite you to a life-size Clue. Join us as we investigate alongside colorful characters. And enjoy a lunch prepared by Chef Adel Dakkar.

El equipo del Château de Beaupré tiene el placer de invitarle a un Cluedo a tamaño real. Acompáñenos en una investigación junto a coloridos personajes. Y disfrute de un almuerzo preparado por el chef Adel Dakkar.

Das Team des Château de Beaupré freut sich, Sie zu einem lebensgroßen Cluedo einzuladen. Begleiten Sie uns bei den Ermittlungen an der Seite von farbenfrohen Charakteren. Genießen Sie ein Mittagessen, das vom Chefkoch Adel Dakkar zubereitet wird.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence