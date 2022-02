Dégustation De Shochu En Ligne En Partenariat Avec La Japan Sake And Shochu Makers Association Zoom Saint-Calais Catégories d’évènement: Saint-Calais

Sarthe

Dégustation De Shochu En Ligne En Partenariat Avec La Japan Sake And Shochu Makers Association Zoom, 16 mars 2022 19:30, Saint-Calais. Mercredi 16 mars, 19h30 Sur place Gratuit mais sur réservation uniquement https://toulousesakeclub.com/smartblog/58_degustation-shochu-jss-toulouse-sake-club.html Le Toulouse Sake Club en partenariat avec la Japan Sake and Shochu Makers Association vous invite à découvrir le shochu au cours d’une dégustation en ligne via Zoom le mercredi 16 mars à 19h30. Le Toulouse Sake Club en partenariat avec la Japan Sake and Shochu Makers Association vous invite à découvrir le shochu au cours d’une dégustation en ligne via Zoom le mercredi 16 mars à 19h30. Au programme de l’événement, il sera fait une présentation du produit : histoire, méthode de fabrication, ingrédients de base ainsi que les possibilités d’accords avec mets. Un lot de quatre échantillons vous sera adressé par courrier pour pouvoir déguster pendant la présentation. C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à y participer. La dégustation est gratuite. Renseignements et inscriptions : https://toulousesakeclub.com/smartblog/58_degustation-shochu-jss-toulouse-sake-club.html Attention, le nombre de places est limité, l’attribution des places se fera selon le principe du ” premier arrivé, premier servi ” ! Et si vous souhaitez découvrir notre sélection de shochus, c’est par ici. A propos du Toulouse Sake Club : Le Toulouse Sake Club , créée par Bertil LAUTH, Saké Sommelier et fondateur d’Occitanie Japon , souhaite faire découvrir le Japon à travers sa gastronomie et ses alcools. La jeune entreprise toulousaine propose une boutique en ligne avec plus de 80 références, un club de dégustations, des masterclass et des événements japonisants . Le Toulouse Saké club a été reconnu par le ministère japonais de l’Agriculture de la Forêt et de la Pêche «Japanese Food supporter» Zoom Zoom 72120 Saint-Calais Sarthe mercredi 16 mars – 19h30 à 21h00

