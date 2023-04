« BÉBÉS LECTEURS » Médiathèque, 25 mai 2023, Saint-Calais.

De 0 à 3 ans. Il s’agit de moments dédies aux bébés en partenariat avec le théâtre du passeur.

Médiathèque

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire



From 0 to 3 years old. These are moments dedicated to babies in partnership with the théâtre du passeur

De 0 a 3 años. Son momentos dedicados a los bebés en colaboración con el théâtre du passeur

Von 0 bis 3 Jahren. In Zusammenarbeit mit dem Théâtre du Passeur gibt es spezielle Angebote für Babys

