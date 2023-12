Sortie palme/planche « Remontée de la Ria d’Etel » Saint-Cado Belz Catégories d’Évènement: Belz

fin : 2023-12-27 . Remontée de la ria d’Etel. Le mercredi 27 décembre nous nous donnons rdv à 13h30 sur le parking du SPAR à LOCOAL MENDON. Nous irons ensuite sur le lieu d’arrivée pour y laisser des voitures et nos fringues sèches. Avec un minimum de voitures et notre équipement nous irons au point de départ à la cale de St Cado à BELZ pour commencer ce défi à14h30. Au programme: -présentation

-mise à l’eau

-déplacement en groupe uniquement pour la sécurité de tous

-découverte de la ria

-retour à St Cado avec les véhicules et collation pour tous les participants Tarif: 30€ Les pâtisseries maisons sucrées ou salées, seront les bienvenues. .

