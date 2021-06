Saint-Brisson-sur-Loire ESPACE SEGUIER Loiret, Saint-Brisson-sur-Loire Salon international du Pastel ESPACE SEGUIER Saint-Brisson-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Salon international du Pastel ESPACE SEGUIER, 16 octobre 2021 14:00-16 octobre 2021 18:00, Saint-Brisson-sur-Loire. 16 octobre – 7 novembre Entrée libre aca.45@orange.fr Salon international de la Pastel Salon international de la Pastel, la réussite de la première édition de ce salon a incité l Association Culturelle et Artistique de Saint Brisson à renouveler le rendez vous. Le salon réunira 32 pastellistes ainsi que 4 sculpteurs Du 16/10/2021 au 07/11/2021 ESPACE SEGUIER 45500 SAINT BRISSON SUR LOIRE 45500 Saint-Brisson-sur-Loire Loiret samedi 16 octobre – 14h00 à 18h00

Heure : 14:00 - 18:00
ESPACE SEGUIER
Adresse 45500 SAINT BRISSON SUR LOIRE
Ville Saint-Brisson-sur-Loire