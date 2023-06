Séjour Montreuil – thématique nature et poney à St-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux, 17 juillet 2023, Saint-Bris-le-Vineux.

Séjour Montreuil – thématique nature et poney à St-Bris-le-Vineux 17 – 26 juillet Saint-Bris-le-Vineux Transport en car municipal

Ma première colo

Située à 180 km de Paris et à 10 km d’Auxerre dans l’Yonne, cette grande bâtisse acquise en 1921 par la ville de Montreuil se trouve à la sortie du bourg de SAINT BRIS LE VINEUX.

Entourée de vignes et de vergers, la propriété offre 3 hectares pour les jeux et les activités des enfants.

DESCRIPTION DU CENTRE

Plusieurs bâtiments composent le centre de vacances :

Le bâtiment principal « le château » il accueille les enfants et l’équipe pédagogique dans des chambres de 2 ou 4 lits. Il est doté de lavabos à chaque étage, d’une salle de bain avec douches, de salles d’activités et d’un espace bibliothèque qui invitent aux rêves et à la lecture.

Les bâtiments annexes : des salles d’activités, une lingerie, une laverie, une infirmerie et une salle de restauration où les enfants prennent leurs repas préparés par des cuisiniers de métier.

AU PROGRAMME

Les activités principales du séjour sont

– poney (découverte de l’animal, balades dans la prairie…)

– activités artistiques liées à l’expression musicale et corporelle (danse et théâtre) et plastiques (land’art…)

– piscine (encadré par un animateur surveillant de baignade)

– cuisine (préparation de gâteaux, plats salés avec le chef cuisinier)

– éveil aux multi-activités (VTT, jeux sportifs, jeux de coopération)

Mais aussi des balades en pleine nature, une nuit sous tente, deux journées à thème, des contes, des chants et des veillées.

