Tout un programme, la Poétique des nombres Villa Rohannec’h, 12 juin 2022 11:00, Saint-Brieuc.

Dimanche 12 juin, 11h00 Sur place Entrée libre

Une fête collective à Rohannec’h autour d’un programme de spectacles, de concerts, de stands d’écriture et de jeux en bois…

Une fête collective à Rohannec’h pleine de poésie et de fantaisie, ouverte à toutes et à tous est proposée dans le parc de Rohannec’h avec un programme de spectacles, de concerts, de stands d’écriture et de jeux en bois mis à disposition toute la journée. Organisée par L’association Trois Minutes Papillon et l’artiste de l’oralité Clotilde de Brito cette fête vient clore une année menée autour d’un projet un peu loufoque et tentaculaire à l’échelle de la ville de Saint-Brieuc : tout a commencé en octobre 2021 par des ateliers d’écriture pour les scolaires, suivis de rencontres, de conférences puis d’un concours de poésie ouvert à toutes et à tous. Une remise de prix a eu lieu en février dernier accompagnée d’un tirage au sort de numéro désignant tous les Briochins habitant le n°8 de toutes les rues de Saint-Brieuc les invitant à participer à des ateliers au printemps… pour cette fête finale, tous les habitants sont conviés pour un temps festif et convivial.

Programme de la journée du 12 juin

11h : Carrément chiffronnée | Bénédicte Jucquois

Spectacle-conférence

Cie Caméléon

Carrément chiffronnée est une fantaisie mathématique ludique, musicale et joyeuse.C’est un voyage depuis l’Inde jusqu’à l’Occident en passant par l’Egypte et le Moyen-Orient, à la découverte de l’histoire des nombres et un hommage à tous les hommes et femmes qui ont mis une pierre à cet édifice depuis les débuts de l’humanité.

13h30 : Vassili Ollivro

Contes

Dans la vie, une énergie électrique, crépitante, toujours en éveil. Sur scène, une présence posée, une voix calme et grave, qui vous réinstalle les pieds bien droits dans les godasses, une sensibilité à fleur de peau, des histoires nourries d’humains. Mais gare ! On peut aussi sortir de là essoufflé, larmes aux yeux, les côtes et les joues douloureuses !

14h30 : Hat-mots-sphères | Cédric Blondeau

Jonglerie burlesque chorégraphiée

Cie du bout des balles

Un personnage énigmatique et contrasté qui vous invite dans ses rêves. À ses côtés, découvrez sa réalité, son rapport au monde, sa quête de sens, d’identité et de liberté. Hat, mots, sphères… aborde avec sensibilité des sujets universels quotidiens comme la parentalité, le travail, les amours, la folie ou encore les idéaux. Un miroir de vie dans lequel chacun peut se refléter.

16h : Concert Leonor Bolcatto

Autrice compositrice interprète

Les chansons de Leonor Bolcatto cheminent entre tendresse, urgence de vivre et féminisme. Sa voix tantôt douce, tantôt puissante, vous emmène vers un ailleurs aux allures familières. “Elle ouvre des fenêtres et casse le clichés” Rémy Tarrier “Tout concourt à ce qu’elle soit une belle promesse : une voix douce et mélodieuse, une diction parfaite et cette poésie des choses ordinaires si sincère, si émouvante” (Francis Panigada sur NosEnchanteurs).

17h15 : Vassili Ollivro – Contes

18h : Liloo

Chansons en solo

Liloo offre sur le monde un regard tantôt amusé, tantôt caustique, toujours empreint d’émotions. Les textes en français de sa composition inspirent l’écoute, accompagnent, interpellent et élargissent la perception au-delà du quotidien. Sans faux-semblant, elle pince la vérité comme les cordes de sa guitare : on danse, on se recueille, on s’aime, on lève le poing, on rit, on vit. Liloo revisite également des titres pop folk, en anglais et en français. Une voix et une interprétation à découvrir !

19h30 – Scène slam animée par Damien Noury

Scène ouverte. Venez dire vos textes et écouter d’autres voix ! Car « une scène slam c’est d’abord cela : un espace où chacun est à la fois acteur et spectateur, un lieu de rencontre et d’écoute, pour le plaisir des mots et la joie d’une parole partagée. Bienvenue donc, à toutes et à tous pour slamer, dire, lire, scander ou bien simplement écouter ! »

Site de l’artiste Damien Noury

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h 22000 Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc Côtes d’Armor

dimanche 12 juin – 11h00 à 22h30

© Phlippe Bertho