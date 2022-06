Les bibliothécaires racontent… à la villa Villa Rohannec’h Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Les bibliothécaires racontent… à la villa Villa Rohannec’h, 22 juin 2022 14:30, Saint-Brieuc. 22 juin – 13 juillet, les mercredis Sur place Entrée libre et gratuite, sans réservation mais jauge limitée à 15 pers. Session de lecture à haute voix Embarquez pour Rohannec’h et venez écouter des histoires évoquant des horizons lointains, le voyage et la mer… et vogue la lecture !

A l’occasion des temps d’ouverture de la villa Rohannec’h (salons en RDC), des médiatrices du livre de la Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor proposeront des séances de lecture aux enfants et aux familles.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale des Côtes d'Armor Villa Rohannec'h 9 rue de Rohannec'h 22000 Saint-Brieuc

mercredi 22 juin – 15h30 à 16h00

mercredi 22 juin – 16h30 à 17h00

mercredi 29 juin – 14h30 à 15h00

mercredi 29 juin – 15h30 à 16h00

mercredi 29 juin – 16h30 à 17h00

mercredi 6 juillet – 14h30 à 15h00

mercredi 6 juillet – 15h30 à 16h00

mercredi 6 juillet – 16h30 à 17h00

mercredi 13 juillet – 14h30 à 15h00

mercredi 13 juillet – 15h30 à 16h00

mercredi 13 juillet – 16h30 à 17h00 Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor

