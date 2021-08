La villa en court 2 villa Rohannec’h, 28 août 2021 18:00, Saint-Brieuc.

La villa en court 2, un week-end de courts métrages d’animation et expérimentaux

Depuis octobre 2019, la villa Rohannec’h, maison-atelier dédiée à l’accueil d’artistes en résidence, a expérimenté une résidence sur un temps long avec le chorégraphe et cinéaste Paul Wenninger. Durant son séjour, il a pu tourner et réaliser entièrement à la villa son film d’animation O, actuellement sélectionné et diffusé dans les plus prestigieux festivals d’animation internationaux (Annecy, Tampere, Oberhausen…).

Désormais artiste associé à la villa, Paul est invité à poursuivre son travail personnel tout en s’impliquant dans la programmation de la villa.

Pour La villa en court 2, Paul Wenninger propose au public de découvrir une sélection de courts métrages d’animation et expérimentaux inédits ainsi que deux installations.

Installations

Les murs ont des oreilles – Julian Palacz

Austern – Judith Albert

Programme de courts métrages

The Spine – Chris Landreth

Angry Dogs – Shaun Clark

Movements – Jeong Dahee

Reruns – Rosto

Pause et échange avec le public

Inside – Yann Chapotel

Peripheria – David Coquard-Dassault

O – Paul Wenninger

GRID – Alexandra Alagôa

Train again – Peter Tscherkassky

villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h 22000 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

samedi 28 août – 18h00 à 19h30

samedi 28 août – 21h00 à 22h30

dimanche 29 août – 18h00 à 19h30

dimanche 29 août – 21h00 à 22h30