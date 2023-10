Là où va le fleuve Villa Rohannec’h Saint-Brieuc, 27 octobre 2023 18:30, Saint-Brieuc.

Théâtre arts visuels arts sonores 27 – 29 octobre 1

Restitution finale du projet « Là où va le fleuve » : théâtre, expositions dans l’espace public et sortie de l’édition artistique » Guide sensible du port du Légué « . Sur le port du Légué et à la villa Rohannec’h.

La Cie vous invite à un micro-festival pour la clôture du projet « Là où va le fleuve » !

Comment rendre compte de 9 mois de résidences, des semaines de recherches, de rencontres, de collectages de paroles d’habitants… de tant d’images accumulées, tant de vase retournée, sérigraphiée, tant de kilomètres parcourus de l’origine du Gouët à l’estuaire du Légué, tant de paroles récoltées, d’images et de mots imaginés, partagés au public régulièrement depuis avril ?

Venez fêter la fin de l’aventure avec toute l’équipe artistique et découvrir toutes leurs créations : Diane Giorgis (autrice), Gerty Dambury (autrice), Ali Khelil (auteur), Emma Pécastaings (plasticienne), Jeanne Paturel (photographe), Emmanuelle Pays (photographe), Mia Maingourd (graphiste).

Ce projet est une proposition artistique originale de la Cie L’Artère, à partir d’une commande du Syndicat mixte du Grand Légué – SMGL (Région Bretagne, Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération), accompagnée par la Villa Rohannec’h, tout au long du processus de création et diffusion.

SORTIE DU LIVRE « Un guide sensible du port du Légué »

27 octobre 18h30 au bar Le Mar’mousse

Découvrez l’ouvrage de la compagnie L’Artère, recueil de toutes les oeuvres réalisées au cours du projet et invitation à se balader sur le port du Légué.

Rencontre avec l’équipe, verre de l’amitié et dédicaces des ouvrages

THEATRE

Compagnie L’Artère

Représentation des textes écrits à partir d’un recueil de témoignages et de visions autour du port du Légué

Pour les trois pièces : Rdv sur l’île aux écluses (point gps48.52831383025368,-2.73390780256602)

Gratuit – infos et réservations compagnie L’Artère 06 95 11 75 20

Quand il n’y aura plus que les mouettes – Ali Khelil

Durée : 45min

Samedi à l’aube : 8h18

Dimanche à l’aube : 7h19

Venez couvert.e.s, boissons chaudes à l’issue de la représentation.

Si le Gouët s’atterrit – Gerty Dambury

Durée : 45 min

Samedi : 18h

Dimanche : 15h

Le fleuve s’en va toujours vers la mer – Diane Giorgis

Durée : 1h

Samedi : 16h

Dimanche : 16h40

ARTS VISUELS

En suivant le Gouët – Jeanne Paturel

Photographies inspirées du texte de Gerty Dambury

Visite libre sur le port du Légué

Balade pique-nique avec l’artiste

Rdv devant le théâtre du Totem (4, rue du Moulin à papier)

Samedi : 12h30

Dimanche : 12h30

Le Fleuve s’en va toujours vers la mer / Visions – Emmanuelle Pays / agence Hans Lucas

Séries de photos inspirées du texte de Diane Giorgis « Le fleuve s’en va toujours vers la mer »

Visite libre sur le port du Légué

The walking life – Emmanuelle Pays / agence Hans Lucas

Forme hybride empruntant les chemins du documentaire, de la fiction et du photo-son, inspirée du texte de Diane Giorgis.

Film toutes les 30 minutes

Rencontre avec l’artiste à l’issue de la projection.

Villa Rohannec’h

Samedi : de 14h à 18h30

Dimanche : de 10h à 11h30 puis de 14h à 18h30

Lune • Terre • Soleil

& Coques-Marées

Emma Pécastaings

Créations inspirées du texte de Ali Khelil.Trois œuvres à retrouver sur le port, à la villa Rohannec’h et à l’issue des pièces de théâtre.

Rencontre avec l’artiste à la Villa Rohannec’h

Samedi : 14h30

Dimanche : 11h

Théâtre du Totem

Jean-Loup et Adélaïde vous emmènent en balades décalées sur le port, inspirées par l’Histoire du port et par les cartes sensibles réalisées par l’équipe de la compagnie L’Artère tout au long de l’année 2023.

Durée : 40 min

Rdv aux Halles du Belem

Samedi à 11h et 15h

Dimanche à 11h et 14h

Infos et réservations au théâtre du Totem : 0296612955 / Theatredutotem@gmail.com (50 places)

ARTS SONORES

Compagnie Hazard etc

« Les fantômes du Légué »

Installation sonore créée par Gaspard Verdure (collectage et mise en son de souvenirs du Légué) et Xavier Theffo (collectage et mise en scène de vieilles pièces de chauffe-eau de Chaffoteaux Et Maury).

Local de l’association Le Grand Léjon

31, rue Arsène Simon

Samedi et Dimanche de 15h à 19h.

