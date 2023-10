Traversées II Andrea Sarto et Solène Normant Villa Rohannec’h Saint-Brieuc, 6 octobre 2023 18:30, Saint-Brieuc.

Court concert et Installation sonore Vendredi 6 octobre, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00 1

La création originale, « Traversées II », a été spécifiquement conçue pour la villa Rohannec’h et prend la forme simultanément d’une installation sonore et d’un concert. La villa Rohannec’h offre un environnement expérimental unique qu’ Andrea Sarto et Solène Normant ont voulu explorer en faisant dialoguer la bâtisse et les sonorités de l’accordéon et de l’électronique. Dans « Traversées II » un dispositif particulier de diffusion sonore a été imaginé par le compositeur : une installation diffuse en continu une bande-son constituée d’échantillons sonores d’accordéon retravaillés et transformés par ordinateur. Le son est diffusé par un système de haut-parleurs installés à différents étages de la villa : le public se retrouve immergé dans le son, tandis que les vibrations circulent entre les étages et les surfaces sensibles de la maison. Puis, l’accordéon de Solène Normant vient se poser au coeur de cet espace sonore, jouant sa partie, enrichissant ainsi les sonorités électroniques, avant de laisser l’installation reprendre son chemin.

Une configuration inédite pour vivre un dépaysement intense et une traversée sonore de la villa.

Jauge limitée, réservation conseillée à villa.rohannech@cotesdarmor.fr

Gratuit

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor