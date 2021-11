Saint-Brieuc Tech Levée de fonds Cap Entreprises 2, 14 décembre 2021, Trégueux.

Invitation soirée événement le Mardi 14 décembre 2021 : ——————————————————- ### Cap Entreprises Innovation Tour de 17h00 – 18h30 suivi d’une Saint-Brieuc Tech Levée de fonds de 18h30 à 20h à Cap Entreprises 2 Avant les fêtes, la Technopole Saint-Brieuc Armor et Baie d’Armor Entreprises vous ont concocté une soirée événement en 2 temps : * Cap Entreprises Innovation Tour : venez découvrir les entreprises innovantes et dynamiques hébergées à Cap Entreprises. Nous avons imaginé un parcours associant visites et présentation d’entreprises à Cap Entreprises 2. * Saint-Brieuc Tech avec pour thème la levée de fonds : venez découvrir le témoignages de startups pour en savoir plus sur la levée de fonds ! Le tout, dans une ambiance conviviale permettant le réseautage… **Vous souhaitez découvrir quelques unes des entreprises innovantes de Cap Entreprises et/ou en savoir plus sur la Levée de fonds ?** Rendez-vous le Mardi 14 décembre à partir de 17h00 ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Claudie LE MEUR au 07.63.09.26.44 ou par e-mail : [claudie.lemeur@zoopole.asso.fr](mailto:claudie.lemeur@zoopole.asso.fr).

