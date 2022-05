Concert du nouvel an Le théâtre de poche Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert du nouvel an Le théâtre de poche, 9 janvier 2021 18:30, Saint-Brieuc

L'Académie Paul Le Flem souhaite mettre en lumière le hautbois, cet instrument si populaire (« sonnez hautbois résonnez musette, binious et bombardes …) et en même temps si méconnu.

L’Académie Paul Le Flem souhaite mettre en lumière le hautbois, cet instrument si populaire (« sonnez hautbois résonnez musette, binious et bombardes …) et en même temps si méconnu.Boris Pamouktchiev : hautbois, Ruth Weber : violon, Anne Weber : alto, Aldo Ripoche : Violoncelle

C’est donc avec un concert articulé autour des plus belles pièces que les compositeurs ont laissé à ce merveilleux instrument (quatuor de Wolfgang Amadeus Mozart, concertos d’Alessandro Marcello ou Domenico Cimarosa) que l’Académie Paul Le Flem tient à vous permettre de goûter pleinement aux charmes de l’instrument. Théâtre de Poche – Quai Ouest

St Brieuc Samedi 9 janvier 2021 à 18h30

Tarifs : plein 15 € / réduit : 12 €

Tarifs : plein 15 € / réduit : 12 €

Réservation : 02.96.44.68.68

Le théâtre de poche
6 rue de la tullaye, 22000 Saint-Brieuc
samedi 9 janvier 2021 – 18h30 à 20h00

