VENDANGES TARDIVES LE CESSONNAIS, 26 novembre 2022 13:00, Saint-Brieuc

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 « Le Samedi c’est Kermesse Ras le Frifri ! »

Des jeux débiles tels que « Balance ton porc », « Brise miche et casse-burne »….

Collectif de petites mains armées de ponceuses, crayons, machines à coudre pour en découdre avec les corps, la sexualité, les genres et les injonctions à être des femmes douces et des hommes virils.

Interventions clownesque de Elsa Foucaud Foucade. Dj Set avec Vendanges Tardives. LE CESSONNAIS 46 rue de la République, 22000 Saint-Brieuc samedi 26 novembre – 13h00 à 23h30

