dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Tout au long du Festival Expo peinture Marine Vassal. Diplômée en arts appliqués à l’école Boulle, Marine Vassal a exercé ses talents dans tous les domaines. Mais si elle a pu travailler dans la publicité ou le bâtiment, la pratique artistique n’a jamais cessé de l’accompagner. Dessinatrice et illustratrice, elle a régulièrement exposé ses créations, privilégiant des lieux ouverts, bars ou restaurants, pour aller vers le public. Un contexte informel, loin des conventions parfois étroites du marché de l’art, qui favorise la rencontre. « Cela me permet de toucher des gens qui ne sont pas forcément amateur d’art. C’est également un moyen de se faire connaître et de se confronter au regard des autres d’une manière différente. » LE CESSONNAIS 46 rue de la République, 22000 Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor jeudi 24 novembre – 18h00 à 23h00

