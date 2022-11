BROKEN WALTZ LE CESSONNAIS Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

BROKEN WALTZ LE CESSONNAIS, 24 novembre 2022 21:00, Saint-Brieuc. Jeudi 24 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 BROKEN WALTZ (St Brieuc) : Une fantaisie romantique et macabre où les vents se frottent aux cordes et à l’électricité de la basse, cadencés par les lourds grincements des percussions. La voix ténébreuse et incantatoire souffle un récital blues-rock qui laisse parler la poussière d’un théâtre fabuleux. https://www.facebook.com/brokenwaltzband

https://www.brokenwaltzband.com/?fbclid=IwAR04XoiimpX6hrLNNQ-XVDvKDMk5OIyFJ76JEoXalC_gbbUxKSQ37PejTl8 LE CESSONNAIS 46 rue de la République, 22000 Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor jeudi 24 novembre – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu LE CESSONNAIS Adresse 46 rue de la République, 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville LE CESSONNAIS Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

LE CESSONNAIS Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

BROKEN WALTZ LE CESSONNAIS 2022-11-24 was last modified: by BROKEN WALTZ LE CESSONNAIS LE CESSONNAIS 24 novembre 2022 21:00 LE CESSONNAIS Saint-Brieuc Saint-Brieuc bar-bars

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor