French Tech Deiz Saint Brieuc, IUT Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc French Tech Deiz Saint Brieuc, IUT Saint-Brieuc, 18 octobre 2023, Saint-Brieuc. French Tech Deiz Mercredi 18 octobre, 12h00 Saint Brieuc, IUT 12h – 16h : Un moment pour présenter la dynamique La French Tech auprès des étudiants et voisins du quartier et peut être trouver votre futur salarié, apprenant où susciter des vocations ! Saint Brieuc, IUT 18 Rue Henri Wallon, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/xudVMvVtK2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T12:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

2023-10-18T12:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint Brieuc, IUT Adresse 18 Rue Henri Wallon, 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Saint Brieuc, IUT Saint-Brieuc latitude longitude 48.511968;-2.740187

Saint Brieuc, IUT Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/