Fabrik Ta Pépite IUT de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Fabrik Ta Pépite IUT de Saint-Brieuc, 6 octobre 2022 18:00, Saint-Brieuc Jeudi 6 octobre, 18h00 Réservé aux étudiants

Après le succès de la première édition, Fabrik ta pépite revient ! Plus de 200 étudiants sont attendus dans toute la Bretagne pour venir tester l’entrepreneuriat sur un projet fictif. Fabrik ta pépite est LE programme phare de formation à l’entrepreneuriat en Bretagne. Cette formation action innovante se déroule d’octobre à janvier et est ouverte à tous les étudiants (post bac) souhaitant découvrir

l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat. Développée en collaboration avec les 7 technopoles de Bretagne, Fabrik ta pépite conduit les étudiants à constituer une équipe pluridisciplinaire pour construire un projet innovant. Le challenge ?

• Trouver une idée innovante et tester son potentiel

• Construire un business model

• Réaliser le prototype

• Développer sa communication sur le terrain

• Se challenger devant un jury d'experts Pour la 1ère édition en 2021-22, près de 200 étudiants ont rejoint l'aventure. La finale régionale a sacré les meilleures équipes via différents prix remis par le Pépite et ses partenaires, le 28 février à Brest. IUT de Saint-Brieuc 18 Rue Henri Wallon 22004 Saint-Brieuc

jeudi 6 octobre – 18h00 à 20h00

