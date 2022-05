Matching Camp #2 Côtes d’Armor Développement, 14 juin 2018 14:00, Saint-Brieuc.

La digitalisation au service de l’accueil et de l’expérience client

Lors de la dernière édition de Tourisme & Numérique #Lannion, les organisateurs ont imaginé des ateliers d’un genre nouveau qu’ils ont dénommé «Matching Camps». Ces ateliers ont pour objectif de provoquer et faciliter les rencontres et les interactions entre acteurs du numérique et acteurs du tourisme bretons en imaginant des choses ensemble sur une thématique commune.

Lors de Tourisme & Numérique #3 à Lannion, 5 Matching Camps, réunissant chacun une vingtaine de personnes, ont été organisés sur 5 thématiques différentes. Chaque Matching Camp était animé par des facilitateurs qui par l’utilisation de techniques et d’approches de créativité ont aidé à la formulation du besoin et des usages et à la bonne compréhension entre participants ainsi qu’à l’émergence de projets de collaborations ou de partenariats. Les Matching Camps ont remporté un réel succès !

C’est pourquoi, les organisateurs de Tourisme et Numérique ont décidé d’organiser un Matching Camp #2 qui aura lieu le jeudi 14 juin 2018 de 14h à 17h30 à St Brieuc sur le thème « La digitalisation au service de l’accueil et de l’expérience client enrichie ».

jeudi 14 juin 2018 – 14h00 à 17h30