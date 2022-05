Go Innovation & Business Carré Rosengart Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Go Innovation & Business Carré Rosengart, 16 février 2018 09:00, Saint-Brieuc. Vendredi 16 février 2018, 09h00 Sur place Payant et sur inscription https://go-innovation-business.b2match.io/ L’événement breton organisé par les 7 technopoles de Bretagne pour faire se rencontrer les entreprises innovantes bretonnes et les mettre en relation avec des grandes entreprises AU PROGRAMME Regards croisés et exemples de success stories d’entreprises bretonnes accompagnées par les technopoles (témoignages des entreprises EKINOPS et SABELLA) Pitchs de grands comptes (NOKIA, COOPERL, CMB ARKEA, SIEMENS, VINCI FACILITIES, NAVAL GROUP, CH Tréguier, ENEDIS… Rendez-vous BtoB grands comptes/startups, startups/startups – Table ronde “Startup, graine de groupe?” sous le parrainage du Club des Trent Networking & convivialité Carré Rosengart 16 Quai Armez, 22000 Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor vendredi 16 février 2018 – 09h00 à 19h00

