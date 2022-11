Rencontre avec Marie-Hélène Prouteau à La Boutique modique Auberge de jeunesse de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Rencontre avec Marie-Hélène Prouteau à La Boutique modique Auberge de jeunesse de Saint-Brieuc, 3 janvier 2023 15:00, Saint-Brieuc. Mardi 3 janvier 2023, 15h00 Sur place entrée libre 0677685672, 3motsdeplus@gmail.com

Venez rencontrer Marie-Hélène Prouteau samedi 3 décembre à 15h à la librairie éphémère de livres récents et d’ouvrages à petits prix à l’Auberge de jeunesse, rue de la ville Guyomard, Saint-Brieuc. Marie-Hélène Prouteau est l’invitée le samedi 3 décembre à 15 HEURES des Rencontres littéraires d’hiver organisées par le Groupement d’Education Nouvelle de Saint-Brieuc, pour présenter dans une conversation d’une heure son livre « Madeleine Bernard la songeuse de l’invisible ». (éditions Hermann, 2021, disponible dans toutes les librairies et sur les sites). Dans cette biographie littéraire, l’auteure a voulu sortir de l’ombre la jeune soeur du peintre Emile Bernard pourtant présente dans les musées du monde entier. Elle en fut le modèle comme celui de Paul Gauguin qui tomba amoureux d’elle. Elle a séjourné à Pont-Aven et à Saint-Briac.Et fut appelée « la muse de Pont-Aven ». Les Tri Yann l’ont immportalisée dans « Belle Madeleine » à partir du tableau « Marché à Pont-Aven » qui se trouve au musée de Gifu, Japon. L’auteure, à partir de 200 lettres de Madeleine, de son frère, de Gauguin et de nombreuses toiles, a cherché à retrouver la voix juvénile de cette jeune femme incandescente, morte au Caire de tuberculose à 24 ans. Avec ceux des auteurs Denis Flageul, Alain Prigent, Briac, L’âme au diable, Manuelle Campos… les livres de Marie-Hélène Prouteau participent ces 3 et 4 à une « librairie éphémère » de livres récents à prix modiques organisée par La Nouvelle Librairie. Auberge de jeunesse de Saint-Brieuc rue de la ville Guyomard 22000 Saint-Brieuc Côtes-d’Armor mardi 3 janvier 2023 – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Auberge de jeunesse de Saint-Brieuc Adresse rue de la ville Guyomard Ville Saint-Brieuc Age maximum 99 lieuville Auberge de jeunesse de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

