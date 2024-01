Théâtre – Jeanne et Gabrielle reposent en pestes Théâtre de Poche Saint-Brieuc, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 22:00:00

Vous les avez manquées ? Elles reviennent !

Devant le succès grandissant de leur spectacle, Caroline Dubois et Claire Bidet, alias Jeanne et Gabrielle (compagnie Chon), reviennent au Théâtre de poche et nous invitent au funérarium.

Leur nouvelle entreprise « Happy End, parce que toutes les bonnes choses ont une fin ! » est spécialisée en enterrements, tout type d’enterrements : de vie de jeune fille, de vie de garçon, enterrement tout court. Et leur agenda est chargé mais heureusement qu’elles sont bien organisées, une confusion entre événement est si vite arrivée…

Ce soir, c’est leur premier enterrement. Et rien n’a été laissé au hasard. Enfin, ça, c’était en théorie… La cérémonie va prendre une tournure tout à fait inattendue… et se révéler bien plus drôle que prévu !

Humour noir, burlesque et comédie clownesque, emmenée par une duo de comédiennes énergiques et audacieuses qui nous font pleurer… de rire.

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne contact@cie-quaiouest.fr



