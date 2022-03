Saint-Brice en lumières Saint-Brice-sous-Rânes Saint-Brice-sous-Rânes Catégories d’évènement: Orne

Saint-Brice-sous-Rânes

Saint-Brice en lumières Saint-Brice-sous-Rânes, 21 mai 2022, Saint-Brice-sous-Rânes. Saint-Brice en lumières Saint-Brice-sous-Rânes

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 22:30:00 22:30:00

Saint-Brice-sous-Rânes Orne Saint-Brice-sous-Rânes Illumination dès la tombée de la nuit par des lumignons des allées, de l’église et de la chapelle Illumination dès la tombée de la nuit par des lumignons des allées, de l’église et de la chapelle saint-brice.mairie@wanadoo.fr +33 6 63 64 74 69 Illumination dès la tombée de la nuit par des lumignons des allées, de l’église et de la chapelle Saint-Brice-sous-Rânes

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Brice-sous-Rânes Autres Lieu Saint-Brice-sous-Rânes Adresse Ville Saint-Brice-sous-Rânes lieuville Saint-Brice-sous-Rânes Departement Orne

Saint-Brice-sous-Rânes Saint-Brice-sous-Rânes Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brice-sous-ranes/

Saint-Brice en lumières Saint-Brice-sous-Rânes 2022-05-21 was last modified: by Saint-Brice en lumières Saint-Brice-sous-Rânes Saint-Brice-sous-Rânes 21 mai 2022 Orne Saint-Brice-sous-Rânes

Saint-Brice-sous-Rânes Orne