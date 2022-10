Visite d’une extension de maison Saint Brice Courcelles Saint-Brice-Courcelles Catégories d’évènement: Marne

Visite d’une extension de maison Saint Brice Courcelles, 15 octobre 2022, Saint-Brice-Courcelles. Visite d’une extension de maison Samedi 15 octobre, 14h00 Saint Brice Courcelles

2€ à l’inscription sur le site. places limitées

Journées nationales de l’architecture Saint Brice Courcelles 51370 Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est

0326864311 http://www.egg-architecture.fr Visite d’une extension de maison en compagnie de l’architecte et les propriétaires Extension d’une maison d’habitation Au départ, c’est l’histoire d’un escalier trop raide pour accéder à l’étage de la maison.

Puis, de fil en aiguille, la réflexion de re-qualifier la séquence d’entrée de cette maison a fait son chemin dans la tête des clients. L’implantation de la maison sur la parcelle ne permettait pas une visibilité évidente de l’entrée que l’on cherche systématiquement quand on ne connait pas les lieux. Puis, quitte à agrandir, une chambre et sa salle de bains pour la famille et les amis de passage sont venues se greffer au programme. La piscine mettait un point final à ce projet d’extension complet. La proposition créée une véritable entrée, confortable (et avec vue !), faisant le lien entre la maison et l’extension. L’escalier, enjeu majeur du projet, a été entièrement redessiné et est devenu l’épine dorsale du projet puisqu’il se poursuit en un meuble sur lequel on peut s’asseoir, mettre de la déco ou tout simplement mettre ses chaussures puisqu’il dissimule de grands tiroirs.

