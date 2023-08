Octobre rose « Marche solidaire » Saint-Brice Arès, 1 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Marche solidaire d’environ 3,5 kms, concert Gospel, illumination en rose de la Tour d’Arès.

Programme sur www.ville-ares.fr

Tout public – Payant (participations

reversées à la lutte contre le cancer du

sein).

Inscription obligatoire.

Lieux : bassin de baignade de Saint-Brice, église Saint-Vincent-de-Paul et esplanade Georges Dartiguelongue..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 20:00:00. .

Saint-Brice

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



3.5 km solidarity walk, Gospel concert, pink illumination of the Tour d?Arès.

Program on www.ville-ares.fr

Open to all – Fee payable

donated to the fight against breast

cancer).

Registration required.

Locations: Saint-Brice swimming pool, Saint-Vincent-de-Paul church and esplanade Georges Dartiguelongue.

Una marcha solidaria de 3,5 km, un concierto de Gospel y la iluminación rosa de la Tour d’Arès.

Programa en www.ville-ares.fr

Abierto al público – Entrada

donada a la lucha contra el

contra el cáncer de mama).

Inscripción obligatoria.

Lugares: piscina de Saint-Brice, iglesia de Saint-Vincent-de-Paul y explanada Georges Dartiguelongue.

Solidaritätsmarsch von ca. 3,5 km, Gospelkonzert, rosafarbene Beleuchtung des Turms von Arès.

Programm auf www.ville-ares.fr

Jedermann – Kostenpflichtig (Beiträge

gehen an den Kampf gegen Brustkrebs

brustkrebs).

Anmeldung erforderlich.

Orte: Badebecken von Saint-Brice, Kirche Saint-Vincent-de-Paul und Esplanade Georges Dartiguelongue.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès