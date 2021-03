Rendez-vous à Saint-Briac 2021 Saint-Briac-sur-mer, 13 mai 2021 11:00-13 mai 2021 19:00, Saint-Briac-sur-Mer.

13 – 16 mai Entrée libre https://festivartsaintbriac.fr/

Rendez-vous à Saint-Briac, parcours d’art contemporain

Du 13 au 16 mai 2021, quatre jours dédiés à la création contemporaine : expositions, conférences, performances, vidéos. Un rendez-vous pour tous les amoureux de l’art (et pour ceux qui vont le devenir) !

Un événement tourné vers le grand public organisé comme un parcours dans le bourg de Saint-Briac-sur-Mer, la balade artistique de Rendez-vous à Saint-Briac permet de découvrir les expositions de quatorze lieux d’art et galeries. Installés dans trois sites du centre, cet événement réunit des galeries et des structures artistiques de Bretagne et de Paris, pendant le week-end de l’Ascension.

Dans chaque espace, les artistes, leurs galeristes ou les structures qui les présentent sont là pour vous accueillir et vous présenter les oeuvres exposées. Selon les envies et les affinités, le public peut, s’il le souhaite acquérir des oeuvres originales ou des multiples.

À cette occasion, découvrez des œuvres de plus de 100 artistes, de la peinture, de la photographie, du dessin, de la vidéo, de l’installation, de la sculpture, tous les médiums sont rassemblés. Les enfants, on le sait bien, sont le meilleur des publics pour la fraîcheur de leur regard ! Un livret de jeu leur est destiné, il est disponible au Point Informations.

Des événements uniques sont proposés durant le week-end :

– une conférence sur la photo “Noir et blanc et couleur”, par Francoise Paviot, galeriste et spécialiste de la photographie contemporaine

– une soirée de projections sur grand écran de vidéos d’artistes

1000 artistes, 1000 lieux

Associé à Rendez-vous à Saint-Briac, “1000 artistes, 1000 lieux” est un événement qui fait participer commerçants et habitants : tous sont invités à exposer dans leurs vitrines ou chez eux des œuvres de l’artiste de leur choix. Les lieux participants seront signalés par des stickers. Cet événement permet des rencontres avec les habitants et des dialogues passionnants, chacun mettant à profit ces moments privilégiés pour se connaitre et découvrir divers choix artistiques.

Les participants

Galerie Oniris (Rennes), Galerie Réjane Louin (Locquirec), Galerie les arts d’Australie (Paris), Galerie des petits carreaux (Saint-Briac), Galerie L’Artichaut (Nantes), Galerie le Moineau Ecarlate, art brut (Paris), Capsule (Rennes), Artothèque de Vitré Communauté, Les Ateliers du Plessix-Madeuc (Saint-Jacut-de-la-Mer), Lendroit éditions (Rennes), Le Village – site d’expérimentation artistique (Bazouges-la-Pérouse), Finis Terrae (Ouessant), Minoterie 21 (Peillac), Galerie la Boucherie (Saint-Briac).

[Source : communiqué de presse]

jeudi 13 mai – 11h00 à 19h00

vendredi 14 mai – 11h00 à 19h00

samedi 15 mai – 11h00 à 19h00

dimanche 16 mai – 11h00 à 19h00

