« L’arbre dans tous ses états », exposition de Sylvie & Denis Bruneau Presbytère de Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer, 4 août 2023 14:00, Saint-Briac-sur-Mer.

Photographies, peintures, encres et céramiques racontent la passion commune de ce couple d’artistes pour les arbres. Une immersion artistique pour saisir la beauté plastique et l’élan vital qui se dégage des œuvres, une invitation à percevoir la force mystérieuse des arbres isolés comme des forêts, et à ressentir les émotions positives qu’ils procurent.

Sylvie, plasticienne, explore le mouvement, la couleur, la matière. Entre figuration et abstraction, elle mène une recherche esthétique gestuelle et poétique ouverte aux mutations les plus audacieuses.

Denis, photographe se veut curieux, en éveil, pour saisir l’instant, l’angle de vue, la lumière complice. Un regard qui donne à voir pour transcrire l’émotion en une expérience sensible.

Ils vivent et travaillent dans le Loiret ; ils exposent en France et en Europe depuis de très nombreuses années.

Presbytère de Saint-Briac Saint-Briac sur mer (35800) Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine