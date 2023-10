Le Jardin d’Halloween Centre du village Saint-Briac-sur-Mer, 6 octobre 2023 11:00, Saint-Briac-sur-Mer.

Fête des plantes connue et reconnue sur la côte bretonne, qui accueillera plus d’une quarantaine d’exposants de tout le Grand Ouest. 6 et 31 octobre 1

Fête des plantes connue et reconnue sur la côte bretonne, qui accueillera plus d’une quarantaine d’exposants de tout le Grand Ouest.

Des professionnels exposeront et proposeront à la vente des végétaux, de la déco, du bien-être, de la brocante de jardin et des produits issus des plantes.

Vous pourrez également rencontrer des paysagistes pour profiter de leurs conseils pour les jardins de bord de mer.

Venez fêter Halloween en récoltant des sourires et des bonbons

Au programme pour les enfants

Atelier maquillage.

Tombola citrouille

Initiation poneys.

Grand choix de restauration sur place ou à emporter.

Le Jardin d’Halloween. À Saint-Briac -sur-Mer de 10h00 à 18h00.

Entrée et parking gratuit.

Centre du village 35800 Saint Briac sur Mer Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine