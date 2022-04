Rendez Vous à Saint-Briac centre bourg, 26 mai 2022 11:00, Saint-Briac-sur-Mer.

26 mai – 23 juin, les jeudis Sur place Entrée libre festivartsaintbriac@gmail.com

Le Rendez Vous à Saint-Briac revient avec une nouvelle proposition : un Salon du dessin et de m’édition d’artistes

RENDEZ-VOUS À SAINT-BRIAC

UN SALON DU DESSIN ET DE L’ÉDITION

©DR

Depuis une dizaine d’année l’association festivart organise des événements d’art contemporain à Saint-Briac, en Bretagne, avec l’idée d’apporter une nouvelle dynamique en Côte d’émeraude, une région riche d’une importante tradition artistique.

Saint-Briac-sur-Mer est un ravissant village de bord de mer, joyau de la Côte d’Emeraude, avec un centre ancien et de pittoresques ruelles, des plages magnifiques et une nombreuse offre touristique et hôtelière.

Après deux années de privation d’offres culturelles et artistiques, le Rendez-Vous à Saint-Briac revient avec une nouvelle proposition, destinée au grand public et aux jeunes collectionneurs. Cette année, le parcours d’art contemporain proposé par l’association 2022 prendra la forme d’un Salon du dessin et de l’édition d’artistes.

Ainsi, une quinzaine de galeries, des centres d’art et des associations artistiques accueilleront le public dans différents lieux du village : le Presbytère, les Halles, la Vigie, ainsi qu’à la Galerie des petits carreaux au Grand Vaupiard et dans le parc du Château du Nessay.

Parallèlement, sur toute la durée du Salon, des performances et des concerts seront à découvrir au sein du village de Saint-Briac.

L’association invite régulièrement de grands collectionneurs à présenter une sélection de leurs collections (Collections Art Norac en 2018 et Colette Tornier en 2019). Cette année, les visiteurs auront la chance d’admirer une partie de la collection Jacques et Evelyne Deret.

LES PARTICIPANTS

Les galeries

Françoise Paviot (Paris) Oniris (Rennes)

Réjane Louin (Locquirec) L’Artichaut (Nantes)

Le Moineau Écarlate (Paris)

Quinconce (Monfort sur Meu)

Capsule (Rennes)

Les Petits Carreaux (Saint-Briac-sur-Mer) La Boucherie (Saint-Briac-sur-Mer)

Les structures

Lendroit Éditions (Rennes)

L’Artothèque de Vitré

Le Village-Site d’expérimentation artistique de Bazouges la Pérouse

SUPRA (Saint Aubin des Landes)

Le FRAC Bretagne

Les Ateliers du Plessix Madeuc (Saint-Jacut de la Mer)

Supereditions (Paris)

Les collectionneurs Jacques et Evelyne Deret

Les artistes invités

Charlotte Vitaioli et Soline Chailloux Minuit

Evilive Project

Le Point d’ironie (ensemble), 1997-2021 Collection Livres d’artistes Frac Bretagne. Courtesy Galerie du jour agnès b.

Crédit photo : Frac Bretagne Paul Pouvreau Fondus enchainés, 2015-2017 (80 X 120 cm)

centre bourg saint briac sur mer 35800 Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

jeudi 26 mai – 11h00 à 19h00

jeudi 2 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 9 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 16 juin – 11h00 à 19h00

jeudi 23 juin – 11h00 à 19h00