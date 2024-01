REPAS VALAISAN Salle de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins, samedi 10 février 2024.

REPAS VALAISAN Salle de l’Estuaire Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

Le comité de jumelage vous propose une soirée pleine de convivialité et de délices.

La salle de l’Estuaire sera remplie du parfum irrésistible de la tartiflette, un plat qui rapelle les douces soirées passées à savourer la cuisine montagnarde en Suisse. ils partageront avec vous leurs souvenirs et si vous n’avez pas participé à leur voyage en Suisse, venez écouter leurs histoires et (re)vivre avec eux ces moments grâce au visionnage du film qui vous donnera sans aucun doute l’envie de participer au prochain voyage.

Au menu :

Apéritif suisse (boisson, charcuterie & fromage)

Tartiflette et Salade

Dessert, café ou thé

Vin non compris (pichet à 8€)

si vous souhaitez participer au repas, merci de vous inscrire au pus tard samedi 20 janvier.

Pour les habitués merci de faire un virement en notant repas valaisan et vos noms.

Vous pouvez également déposer un chèque en mairie dans la boîte aux lettres du comité de jumelage.

date limite de paiement : 20 janvier.

.

Salle de l’Estuaire Place Bougainville

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire



