EXPOSITION ÉMIGRATION Espace des Roches Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 26 janvier 2024.

Les 19, 20, 26 et 27 janvier, découvrez les œuvres de l’artiste géorgienne Natia Beburishvili à la salle des Roches.

Animaux, visages ou paysages… ses peintures illustrent sa créativité et son parcours de vie.

Natia Beburishvili, artiste peintre, est native de Géorgie.

Passionnée de dessin depuis toujours, elle a fait ses études à Tbilissi ; est sortie diplômée de l’Académie des beaux-arts de la capitale géorgienne.

Illustratrice d’un journal pour enfants en Géorgie, elle réside depuis plusieurs années en France, et a su refaire de son amour pour le dessin – l’art en général – sa force.

À travers son exposition Émigration , l’artiste présente ses dernières réalisations, regroupées sous le titre Tristesse.

Des œuvres aux tons sombres, colorés, qui donnent matière à réflexion et invitent à l’imagination.

Entrée libre.

Espace des Roches 22 avenue Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@saint-brevin.fr



