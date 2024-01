LA NUIT DE LA LECTURE Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 19 janvier 2024.

LA NUIT DE LA LECTURE Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-19

La médiathèque Jules Verne participe à nouveau à la manifestation nationale « Nuits de la lecture », avec pour thème, cette année : Le corps.

Nous vous proposons 3 rendez-vous :

Un atelier cuisine adultes, sur réservation ;

Une soirée adultes, sur réservation ;

Une journée tous publics, entrée libre.

Atelier cuisine

Vendredi 19 janvier, 14h40-17h pour adultes

Cuisine du Japon : préparation du buffet de la soirée adultes, avec Les délices de Sophie.

Gratuit, sur inscription uniquement par téléphone au 02 40 27 45 80

Soirée adultes

Vendredi 19 janvier, 19h-minuit

Au programme :

19h et 19h30 : Blind test – jeu culturel sur le corps.

20h : Buffet japonais (préparé par l’atelier cuisine).

20h : Des pages & des voix : lectures sur la vie du corps

21h : Le corps dans l’art contemporain : mini-conférence de Marie Frampier.

21h30 : Des pages & des voix : lecture sur l’érotisme dans la littérature.

Toute la soirée :

– Photomatexte : mettez-vous en scène et faites-vous photographier avec les costumes du Musée de la Marine, mais pas que…

– Atelier d’art numérique : Valentin et Jacquelin, de l’association Pure Sun Shine, nous font littéralement entrer dans des tableaux célèbres !

– Poésies fugaces : Noëlle de la compagnie Sème, propose et invite à la danse et au jeu des masques. Par petites touches tout au long de la soirée.

21h45 : projection du film « The Pillow Book », de Peter Greenaway.

Journée tous publics

Samedi 20 janvier, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Des animations pour toute la famille !

10h30 et 11h : Petits Bouquineurs (enfants) : Michèle et Laurence nous font rencontrer Doris.

11h : Le corps dans l’art contemporain : mini-conférence de Marie Frampier.

11h30 et 14h30 : Blind test – jeu culturel sur le corps (adultes).

Matin : Poésies fugaces : par petites touches, Noëlle de la compagnie Sème, propose et invite à la danse et au jeu des masques.

Dès 14h : Tatouages, tradition et rituel : Eric, de Saint-Brev’Ink, évoque le tatouage à travers le temps et le monde. Peut-être oserez-vous un tatouage éphémère ?

14h30 et 15h15 : Corps en mouvements, Fabrice Guilloux nous initie à la relation au corps à travers le mouvement.

15h : Des pages & des voix : lectures sur la vie du corps (adultes)

15h et 15h30 : Petits Bouquineurs (enfants).

15h30 : Des pages & des voix : lecture sur l’érotisme dans la littérature (adultes).

16h : Le corps rassasié : goûter pour petits et grands avec la galette du moment.

Toute la journée :

Atelier d’art numérique : Valentin et Jacquelin, de l’association Pure Sun Shine, nous font littéralement entrer dans des tableaux célèbres.

Photomatexte, mettez-vous en scène et faites-vous photographier avec les costumes du Musée de la Marine, mais pas que…

Le corps en piste : jeu de découverte de la médiathèque (famille).

Entrée libre et gratuite

.

Médiathèque Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@saint-brevin.fr



