SAINT-BREVIN, DÉCOUVERTE DES VILLAS BALNÉAIRES Saint-Brevin-les-Pins, 21 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

SAINT-BREVIN, DÉCOUVERTE DES VILLAS BALNÉAIRES Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-21 – 2022-04-21

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

L’Office de Tourisme de Saint-Brevin Sud Estuaire vous propose une visite de Saint-Brevin, guidée et commentée par Véronique Mathot.

Surgissant des sables, villas, hôtels, jardins, boutiques, vont donner naissance à une nouvelle station balnéaire, Saint-Brevin l’Océan.

Créée sous l’impulsion d’investisseurs privés, elle se dote d’un cadre plaisant sous les pins, se parant de coquettes maisons et traçant des chemins qui épousent les modulations du terrain.

Plus de cent ans après, les anciens tracés, les anciens lieux de vie sont pour certains toujours là, offrant un riche répertoire d’architectures balnéaires, parfois fort bien cachées, mais à découvrir.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme

Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par