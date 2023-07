30ème Brocante – Vide grenier Saint-Bouize, 6 août 2023, Saint-Bouize.

Saint-Bouize,Cher

30ème Brocante à Saint Bouize vous offre une expérience unique avec sa restauration délicieuse et sa buvette rafraîchissante sur place..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 18:30:00. .

Saint-Bouize 18300 Cher Centre-Val de Loire



the 30th Brocante in Saint Bouize offers a unique experience with delicious food and a refreshing refreshment bar on site.

la 30ª Brocante de Saint Bouize le ofrece una experiencia única con deliciosa comida y un refrescante bar in situ.

30ème Brocante à Saint Bouize bietet Ihnen ein einzigartiges Erlebnis mit köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois