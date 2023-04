Ball-trap Avenue Nicolas Rambourg, 19 août 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

L’association Tronçais Nature et Traditions vous propose un Ball-Trap les 19 et 20 Août 2023, à Saint-Bonnet-Tronçais..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

Avenue Nicolas Rambourg Hameau de Tronçais

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association Tronçais Nature et Traditions proposes you a Ball-Trap on August 19th and 20th, 2023, in Saint-Bonnet-Tronçais.

La asociación Tronçais Nature et Traditions le propone una Trampa de Bolas los días 19 y 20 de agosto de 2023, en Saint-Bonnet-Tronçais.

Der Verein Tronçais Nature et Traditions schlägt Ihnen ein Ball-Trap am 19. und 20. August 2023 in Saint-Bonnet-Tronçais vor.

Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France