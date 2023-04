Feu d’artifice Etang de Saint-Bonnet-Tronçais, 15 août 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

Traditionnel grand feu d’artifice tiré sur l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais, lors de la fête patronale. Bal et restauration sur place.

Accès libre.

2023-08-15 à 22:00:00 ; fin : 2023-08-15 . .

Etang de Saint-Bonnet-Tronçais Plage de l’étang de St-Bonnet-Tronçais

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional big fireworks display on the pond of Saint-Bonnet-Tronçais, during the patronal feast. Ball and restoration on the spot.

Free access

Tradicional gran castillo de fuegos artificiales en el estanque de Saint-Bonnet-Tronçais, durante la fiesta patronal. Baile y catering in situ.

Acceso gratuito

Traditionelles großes Feuerwerk über dem Teich von Saint-Bonnet-Tronçais während des Patronatsfestes. Tanz und Verpflegung vor Ort.

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France