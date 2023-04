Concours de pétanque La Ferme de l’Etang Saint-Bonnet-Tronçais Catégories d’Évènement: Allier

Concours de pétanque La Ferme de l’Etang, 12 août 2023, Saint-Bonnet-Tronçais. L’Amicale des sapeurs-pompiers de St-Bonnet-Tronçais vous propose un concours de pétanque le Samedi 12 Août 2023..

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Amicale des sapeurs-pompiers of St-Bonnet-Tronçais proposes you a competition of petanque on Saturday, August 12th, 2023. La Amicale des sapeurs-pompiers de St-Bonnet-Tronçais propone una competición de petanca el sábado 12 de agosto de 2023. Der Freundeskreis der Feuerwehr von St-Bonnet-Tronçais lädt Sie am Samstag, den 12. August 2023 zu einem Boule-Wettbewerb ein.

