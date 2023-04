La vie la nuit en forêt de Tronçais CAP Tronçais, 27 juillet 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

Échanges autour d’un diaporama commenté par un animateur-nature puis sortie nocturne à la découverte du peuple de la nuit, en Forêt Domaniale de Tronçais.

Prévoir lampes de poche et tenues adaptées..

2023-07-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-27 . .

CAP Tronçais Hameau de Tronçais

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discussions around a slide show commented by a nature organizer then night outing to discover the people of the night, in the Forêt Domaniale de Tronçais.

Bring flashlights and appropriate clothing.

Debates en torno a una proyección de diapositivas comentada por un guía de naturaleza, seguidos de una salida nocturna para descubrir a los habitantes de la noche, en el Forêt Domaniale de Tronçais.

Llevar linternas y ropa adecuada.

Austausch rund um eine Diashow, die von einem Naturpädagogen kommentiert wird, und anschließend nächtlicher Ausflug zur Entdeckung des Volkes der Nacht im Wald Forêt Domaniale de Tronçais.

Taschenlampen und geeignete Kleidung mitbringen.

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI Vallée du Coeur de France