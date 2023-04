Festival Bourdonner en Bourbonnais : spectacle nocturne de drônes lumineux Champ Fossé- Etang de Saint-Bonnet-Tronçais, 15 juillet 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

Ce spectacle familial et gratuit de 15 minutes alliera drônes et pyrotechnie, au-dessus de l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais, le Samedi 15 Juillet 2023, dès la nuit tombée..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . .

Champ Fossé- Etang de Saint-Bonnet-Tronçais Étang de Saint Bonnet Tronçais

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This free family show of 15 minutes will combine drones and pyrotechnics, above the pond of Saint-Bonnet-Tronçais, on Saturday, July 15, 2023, as soon as night falls.

Este espectáculo familiar gratuito de 15 minutos combinará drones y pirotecnia, sobre el estanque de Saint-Bonnet-Tronçais, el sábado 15 de julio de 2023, en cuanto caiga la noche.

Dieses 15-minütige kostenlose Familienspektakel verbindet Drohnen und Pyrotechnik über dem Teich von Saint-Bonnet-Tronçais am Samstag, den 15. Juli 2023, sobald die Nacht hereingebrochen ist.

Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France