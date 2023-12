Concours de belote de Noël Saint-Bonnet-près-Bort, 1 décembre 2023, Saint-Bonnet-près-Bort.

Saint-Bonnet-près-Bort,Corrèze

Le comité des fêtes de St Bonnet près Bort organise un concours de belote de Noël, nombreux lots à gagner et soupe à l’oignon offerte.

Buvette et petite restauration sur place.

2023-12-10

Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of St Bonnet près Bort is organizing a Christmas belote competition, with lots of prizes to be won and free onion soup.

Refreshments and snacks on site

El comité de fiestas de St Bonnet près Bort organiza un concurso de belote navideño con numerosos premios y sopa de cebolla.

Refrescos y tentempiés in situ

Das Festkomitee von St Bonnet près Bort organisiert einen weihnachtlichen Belote-Wettbewerb, bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt und eine kostenlose Zwiebelsuppe angeboten wird.

Getränke und kleine Snacks vor Ort

