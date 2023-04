Foire des champignons -L’Automnal gourmand le bourg, 4 novembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Marché aux champignons secs, marché du terroir avec des producteurs et des artisans locaux, expo mycologique, démonstrations de cuisine par les chefs , dégustation, repas Champigourmand, tarte géante, fête du vin, + de 200 exposants dans les rues….

2023-11-04 à ; fin : 2023-11-05 . .

le bourg

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Dry mushroom market, local market with local producers and craftsmen, mycological exhibition, cooking demonstrations by chefs, tasting, Champigourmand meal, giant pie, wine festival, over 200 exhibitors in the streets…

Mercado de setas secas, mercado local con productores y artesanos locales, exposición micológica, demostraciones de cocina por parte de chefs, degustaciones, comida Champigourmand, tarta gigante, fiesta del vino, más de 200 expositores en las calles…

Trockenpilzmarkt, regionaler Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern, mykologische Ausstellung, Kochvorführungen von Köchen , Verkostung, Champigourmand-Mahlzeit, Riesentorte, Weinfest, + 200 Aussteller in den Straßen…

Mise à jour le 2022-12-22 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon