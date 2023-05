Concert Stax men Place de l’église Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid

Concert Stax men Place de l’église, 16 juillet 2023, Saint-Bonnet-le-Froid. 17h concert Stax Men (funk, Soul and pop rock) – Place de l’Eglise, gratuit.

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . .

Place de l’église

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



5pm Stax Men concert (funk, soul and pop rock) – Church Square, free 17.00 h Concierto de Stax Men (funk, soul y pop rock) – Plaza de la Iglesia, gratuito 17 Uhr Konzert Stax Men (Funk, Soul und Pop Rock) – Place de l’Eglise, kostenlos Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Autres Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville Saint-Bonnet-le-Froid Departement Haute-Loire Lieu Ville Place de l'église Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid Place de l'église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bonnet-le-froid/

Concert Stax men Place de l’église 2023-07-16 was last modified: by Concert Stax men Place de l’église Place de l'église 16 juillet 2023 Place de l'église Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire