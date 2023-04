Grillade party Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-07-02 – 2023-07-02 Saint-Bonnet-le-Froid

Haute-Loire . De 10h à 12h Démonstrations de cuisine autour des grillades par les chefs,dégustations. A partir de 12h repas grillades, 12h concert ….St Bonnet fait son show pour ouvrir la saison estivale sous le signe de la convivialité. Saint-Bonnet-le-Froid

dernière mise à jour : 2023-04-06

