concert Mady Story Place de l’église, 25 juin 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

De 15h à 18h structure gonflable en accès libre pour les enfants et à 20h concert Mady Story (soul, funk, rock) Place de l’Eglise, gratuit..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Place de l’église

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 3pm to 6pm free inflatable structure for children and at 8pm concert Mady Story (soul, funk, rock) Place de l’Eglise, free.

De 15.00 a 18.00 h, estructura hinchable gratuita para los niños y a las 20.00 h, concierto Mady Story (soul, funk, rock) Place de l’Eglise, gratuito.

Von 15:00 bis 18:00 Uhr Hüpfburg mit freiem Eintritt für Kinder und um 20:00 Uhr Konzert Mady Story (Soul, Funk, Rock) Place de l’Eglise, kostenlos.

