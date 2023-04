Concert – Festival de La Chaise-Dieu Collégiale Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Bonnet-le-Château

Concert – Festival de La Chaise-Dieu Collégiale, 20 août 2023, Saint-Bonnet-le-Château. Arrangements pour 16 voix autour des Beatles.

Choeur Spirito – Direction Nicole Corti.

2023-08-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-20 . EUR.

Collégiale Esplanade Taillefer

Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Arrangements for 16 voices around the Beatles.

Spirito Choir – Direction Nicole Corti Arreglos para 16 voces en torno a los Beatles.

Coro Spirito – Dirección Nicole Corti Arrangements für 16 Stimmen rund um die Beatles.

Spirito-Chor – Leitung Nicole Corti Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme Loire Forez

